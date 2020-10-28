إصابة رئيس مجلس الشورى الإيراني بفيروس كورونا

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، محمد باقر قاليباف إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال قاليباف إنه خضع للفحص الطبي بعد إصابة أحد زملائه بفيروس كورونا وكانت نتيجة الفحص إيجابية، ولذلك قام بدخول الحجر الصحي لتلقي العلاج.
وسجلت وزارة الصحة الإيرانية ،يوم الثلاثاء، أعلى حصيلة يوميةلإصابات ووفيات فيروس كورونا في البلاد.
قالت الصحة في بيان لها: "رقم قياسي جديد في الإصابات باقترابها من 7 آلاف حالة (6968 حالة)، و346 حالة وفاة.
وبذلك يصبح إجمالي الإصابات المسجلة في إيران 581824 شخصًا، بينهم 4995 في حالة
وعززت إيران، اليوم الثلاثاء، من تدابيرها العسكرية على الحدود المحاذية لإقليم قرة باغ، الذي يشهد نزاعًا مسلحًا خطيرًا منذ أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان، بعدما وصلت بعض قذائفه إلى الأراضي الإيرانية.
جاء القرار الإيراني عبر إصدار قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، الأوامر بتكثيف الاستعدادات الدفاعية للجيش على مشارف الحدود مع هذه المنطقة الساخنة.
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