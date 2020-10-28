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52 وفاة و2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

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أعلنت وزارة الصحة التونسية ،اليوم الأربعاء، تسجيل 52 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس المستجد خلال 48 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1153 حالة.
وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 2125 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 54 ألفًا و278 مصابًا.

وأعلنت وزارة التربية التونسية، يوم الثلاثاء، تسجيل 1706 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالمؤسسات التربوية، منذ مطلع العام الدراسي وحتى يوم أمس الإثنين، مشيرة إلى تسجيل 4233 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن

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الإصابات طالت 719 تلميذًا و782 معلمًا و160 حالة بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات في صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 45 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - في آخر إحصائية حول الوضع الوبائي في البلاد - تسجيل 58 حالة وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 983 حالة، كما سجلت 3024 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 52 ألفًا و399 مصابًا.

 

 

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