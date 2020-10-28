أهم أخبار الجزائر اليوم

سلطت الصحف الجزائريةالصادرة اليوم الضوء على إعلان نقل الرئيس الجزائري عبد الـمجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بالعاصمة، مشيرةً إلى تأكيد رئاسة الجمهورية على أن حالته الصحية مستقرة وفقاً لوكالة أنباء



كما تطرقت إلى استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، مبرزةً إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 287 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع

العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 56710 إصابات.



وأفادت صحف الجزائر تحذير منظمة الصحة العالمية من أن بعض الدول خاصة في أوروبا والولايات المتحدة قد تحتاج لإعادة إغلاق الشركات والأعمال التجارية غير الضرورية مجددا في الفترة القادمة، لدرء مخاطر تفاقم الوضع فيما يتعلق بتفشي وباء "كوفيد-19".