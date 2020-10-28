بري: يجب العمل بصدق لإنقاذ لبنان من مخاطر الأزمات

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها اللبنانيون على وقع اشتداد وطأة الأزمات التي يشهدها لبنان حاليا، تقتضي عملا صادقا من الجميع من أجل الحفاظ على البلاد في مواجهة التحديات الراهنة وإنقاذها من المخاطر المحدقة بها.



وأكد بري في رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أهمية صون حقوق الإنسان في لبنان بما يصنع

الحياة الكريمة بعيدا عن قلق المواطنين على مستقبلهم، لاسيما وأن حب الأوطان من الإيمان.



وأعرب عن استنكاره للإساءات التي تطال نهج النبوة والأنبياء جميعا، ومحاولات إيقاظ العصبية والمذهبية البغيضة، مشيرا إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف وكافة المناسبات الروحية السمحاء، يجب أن تكون مناسبات متجددة يستولد منها اللبنانيون مكارم الأخلاق، وينهلون منها

Advertisements

الأمل مقابل اليأس، ويستلهمون من فيض قيمها الاعتدال في مواجهة التعصب.

وأفادت الصحف اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يشهد تقدمًا سريعًا على نحو تفيد معه المؤشرات أن تأليف الحكومة أصبح قريبًا للغاية وأن مراسيمها قد تصدر في غضون أسبوع.



وذكرت صحف أن القوى السياسية تُبدي رغبة سريعة في التأليف الحكومي في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها حصول لبنان على الدعم الدولي في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية الخانقة التي تعيشها البلاد.