أبرز ما تناولته الصحف المغربية

تناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في سياق التنسيق والتشاور الدائم بين قيادتي البلدين وفقاً لوكالة أنباء السعودية .
كما أبرزت أيضاً قرار الإمارات فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية .
وسلطت الضوء على رفض المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، واستنكاره لكل أنواع المس بمقدسات الأديان، وتحذيره من المخاطر العظمى التي یمكن أن تنجم عن تھییج مشاعر المؤمنین.
الله عليه وسلم في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وتابعت صحف المغرب ردود الفعل الرافضة للإساءة للرسول صلى
وأخبرت الصحف عن سقوط 8 قتلى و133 مصابًا في تفجير إرهابي استهدف إحدى المدارس بمدينة بيشاور غرب باكستان.
و أوردت صحف المغرب الوضع الوبائي حول العالم لافتة الانتباه إلى دعوة منظمة الصحة العالمية دول العالم، إلى عدم الاستسلام مع تواصل ارتفاع حصيلة الوباء الذي سجل أكثر من 43 مليون إصابة وأكثر من مليون حالة وفاة.
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