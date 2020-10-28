شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم مسؤول محلي في هجوم لحركة الشباب في الصومال والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أعلنت الشرطة الصومالية اليوم أن مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب الإرهابية قتلوا بالرصاص مسؤولاً محلياً ومرافقاً له في العاصمة الصومالية مقديشو، قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين بتفجير سيارة مفخخة، وإصابة مالا يقل عن 10 .

Advertisements يُذكر أن حركة الشباب ضاعفت هجماتها الدموية في الفترة الأخيرة ضد قوات الأمن والجيش الصومالي ومقرات الحكومة وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من خلال نصب الكمائن وزرع المتفجرات.

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