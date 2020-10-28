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الألكسو : الرسوم المسيئة اعتداء على القيم الإنسانية

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أعربت المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم "الألكسو" عن أسفها الشديد في إعادة نشر الرسوم المُسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم .

وقالت في بيان أصدرته اليوم: "إنّ هذا السلوك ليس اعتداء على النبي المصطفى والإسلام والمسلمين فقط بل يمثّل اعتداء على قيم العيش المشترك والإنسانية جمعاء واستهدافًا للحوار بين الحضارات والثقافات".

ودعت المنظمة إلى نبذ التناحر والحكمة والكلمة الطيبة وإحلال التسامح والتآخي والتراحم بين الأفراد والمؤسّسات والدول.

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