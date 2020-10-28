بالصور.. مسيرة طلابية في الديوانية ترفع أربعة مطالب

نظم طلبة جامعيون، الأربعاء، مسيرة في محافظة الديوانية رفعوا خلالها أربعة مطالب رئيسية تتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وقال مراسل الخليج 365، إن طلبة الجامعات في الديوانية نظموا مسيرة. أكدوا خلالها استمرار التظاهرات اسبوعيا لحين تحقيق المطالب. وأضاف أن المشاركين في المسيرة طالبوا بقانون انتخابي عادل ومفوضية "مستقلة" تخضع لإشراف أممي، واستخدام البطاقة البايومترية في العملية الانتخابية، فضلاً عن محاسبة قتلة المتظاهرين".

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