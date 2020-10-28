حامي عرين انجلترا يستعين بحارس شخصي بعد تهديده بالقتل

يأتي ذلك بعد واقعة بيكفورد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ، فيرجيل فان دايك، عقب تدخل الحارس القوي على ساق الهولندي في مباراة إيفرتون قبل 10 أيام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجبر التدخل فان دايك على عدم استكمال المباراة التي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك" من شوطها الأول، وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة مدافع ليفربول بتمزق في أربطة الركبة اليسرى وسيغيب عن الملاعب من 7 إلى 8 أشهر لينتهي موسمه الحالي مع الريدز.



ولكن ما زالت تداعيات الواقعة تسيطر على بعض المشجعين المتعصبين ضد بيكفورد، حيث أفادت الصحيفة الشهيرة أن الحارس الإنجليزي قد تلقى تهديدات بالقتل، خاصة وأنه لم يُعاقب من قبل حكم المباراة بالطرد بسبب احتساب تسلل على فان دايك.

وقام بيكفورد خلال الأيام القليلة الماضية باستئجار حراس شخصيين لحمايته وحماية عائلته خارج منزله، خوفًا من تعرضهم لأي أذى خلال الفترة القادمة.

ووجهت شركة الأمن الخاصة نصيحتها لأسرة بيكفورد بالابتعاد في الفترة المقبلة عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي من الممكن أن تكشف عن أماكنهم عن طريق الخطأ.



الجدير بالذكر أن شرطة ميرسيسايد تحقق في تغريدات مسيئة أرسلت إلى بيكفورد وزميله ريتشارلسون الذي طُرد هو الآخر في نهاية مباراة ليفربول بعد تدخل قوي على تياجو ألكانتارا.