ولفتت الطفلة هافين الأنظار بجمالها وملامحها التي تشبه الى حد كبير ملامح والدتها، إلا أنها لم تسلم من بعض التعليقات القاسية بسبب تعليق ديني لنادين على الصورة، مؤكدةً ان ابنتها جرّبت أيضاً الفيلتر وكان يليق بها، ودعت ربّ العالمين أن يحميها، ولكنها تعرّضت لهجوم غامض من البعض.
وكانت نادين قد أطلقت الفيلتر الجديد، ونال إعجاب الآلاف من متابعاتها، وعبّرت من ثم عن سعادتها بردود الفعل وانتشار الفيلتر بكثافة بين المتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم عنيف على ابنة نادين نجيم بسبب صورة... والرّد قاسٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.