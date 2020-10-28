مساعدات إماراتية لـ644 أسرة من ضحايا فيضانات السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت جمعية دار البر الإماراتية دعما ماليا وسلالا غذائية لـ644 أسرة سودانية جراء الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا.



وتضم تلك الأسر 2813 فردا من المنكوبين والمتضررين من الفيضانات الأخيرة بمدينة شندي وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

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وأكد محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لـ"دار البر"، أن زيارة وفد الجمعية ركزت على رفع تقارير عاجلة عن الأوضاع في المناطق الأكثر تضررا وحجم الأضرار وتفقد أوضاع المتضررين من الفيضانات الأخيرة في السودان ومتابعة سير تنفيذ عمليات الإغاثة والإشراف على مجرياتها إلى جانب شركاء "دار البر" والرقابة ومتابعة سير عمل المستشفى الميداني الإماراتي المتنقل الذي أنشأته الجمعية ورصد احتياجات ومتطلبات المستشفى عن قرب وغيرها من الاحتياجات في مختلف الجوانب لتخفيف المعاناة التي نجمت عن الكارثة التي تأثرت بها معظم ولايات السودان.

من جهته قال يوسف اليتيم، رئيس قطاع الزكاة والمشاريع بالجمعية، إن برنامج عمل الفريق الميداني في السودان اشتمل على الاجتماع مع إدارة منظمة الإحسان الخيرية والتعرف على الأوضاع في المناطق المتضررة والاطلاع على الإحصائيات الخاصة بأوضاع ما بعد الفيضانات والجهود التي أنجزت في مساعدة المناطق المنكوبة والمتضررين.

وأشار إلى زيارة الوفد لمناطق عديدة متضررة في ولاية نهر النيل ضمن قرى مويس والقليعة وساردية الشقالوة لـ3 أيام متتالية وحضور والإشراف على عملية توزيع المواد الغذائية والمبالغ النقدية للمتضررين من الفيضانات وعقد لقاءات تنسيقية مع اللجان المتخصصة في تلك المناطق والاستماع لها ومعرفة احتياجاتها الملحة في الوقت الراهن لمواجهة تداعيات الفيضانات.