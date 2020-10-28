شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يفتتح ندوة حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الندوة التى ينظمها المجلس تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من أساتذة الإعلام و الإعلاميين وذلك فى إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

تناقش الندوة محاور رئيسية منها، "السوشيال ميديا" والشائعات... المشكلة والحل، وكذلك التجارب دولية فى تنظيم عمل "السوشيال ميديا" ومواجهة مخاطر انفلاتاتها، وكذلك منصات الإعلام التقليدى المعادية.. دورها وأساليب عملها وطرق مواجهتها، والمحور الأخير نحو بيئة إعلامية أكثر قدرة على تعزيز حريات المواطنين وصيانة الأمن القومى.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد نظم من قبل مائدة مستديرة لمناقشة فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية والتى شارك فيها ممثلون عن وزارة المالية ورؤساء المصالح الضريبية، وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدنى.

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يذكر أن محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد من قبل أن السياسـات الضريبيـة أحد الوسائل الفاعلة فـى تحقيـق العدالـة الاجتماعية والحـد مـن التفـاوت الاجتماعى فى إطار عملية التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن ينظم المجلس يوم 9 نوفمبر ندوة دولية حول مبدأ الحق فى الحياة أقدس حقوق الإنسان وما يتصل به من حقوق أخرى فى المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين فى هذا الحق وذلك استمرارًا لأنشطه ذات صلة بحقوق الإنسان ممتدة لنهاية العام .