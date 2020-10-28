مقاعد النواب المخصصة للشرقية وعدد المرشحين عليها بالمرحلة الثانية للانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانيه بالداخل، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل، ومن ضمن محافظات المرحلة الثانية محافظة الشرقية، والتي تنقسم إلى 8 دوائر خصص لها 21 مقعدا بنظام المقاعد الفردية و21 مقعدا بنظام القائمة، ليصبح إجمالي نصيب المحافظة من المقاعد تحت قبة المجلس 42 مقعدا. محافظة الشرقية تضم 8 دوائر انتخابية مخصص لها 42 مقعد 21 مقعد بنظام القائمة 21 مقعد بنظام الفردى بالقوائم يتنافس قائمتان القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر يتنافس 42 مرشح على 21 مقعد بالفردى يتنافس 246 على 21 مقعد الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق مكوناتها الإدارية +مركز الزقازيق، أقسام: أول الزقازيق – ثان الزقازيق – القنايات" عدد المقاعد: 4 عدد المرشحين 61 الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس مكوناتها الإدارية مركز بلبيس، قسما: أول العاشر من رمضان - ثان العاشر من رمضان عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 35 الدائرة الثالثة مقرها مركز منيا القمح مكوناتها الإدارية مركزا منيا القمح - مشتول السوق عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 43 الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير Advertisements مكوناتها الإدارية مركزا: ابوكبير - هيها عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 14 الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم مكوناتها الإدارية مركزا: ديرب نجم - الإبراهيمية عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 18 الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس مكوناتها الإدارية مراكز: فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر قسم فاقوس عدد المقاعد 3 عدد المرشحين 38 الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد مكوناتها الإدارية مركز أبو حماد، قسم القرين عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 18 الدائرة الثامنة مقرها مركز الحسنية مكوناتها الإدارية مراكز: الحسينية وصان الحجر - منشأة أبو عمر - قسم الصالحية الجديدة عدد المقاعد 2 عدد المرشحين 19

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