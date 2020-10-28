شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختصاصات لمجلس أمناء استثمار أموال التأمينات والمعاشات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى، والتي تتمثل في الآتى:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.‌

أ- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.

د‌- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

ه‌- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى.

و‌- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

ز‌- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

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2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5- اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.

7- الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.