الرئيس الأمريكي: 10 دول في الشرق الأوسط تنضم إلى معاهدات السلام

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن تنضم نحو 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إدارته تسعى لتحقيق السلام بطريقة مختلفة عن الإدارات السابقة.



وقال ترامب: "نعمل حاليا مع 5 دول لكن من المرجح وصول عددها إلى 9 أو 10 دول".

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وتابع: "في نهاية المطاف، أعتقد أنها ستنضم جميعها إلى اتفاقيات السلام. نعمل بشكل دؤوب حاليا لذلك أعتقد أن هذه الاتفاقيات ستعقد بعد الانتخابات لا سيما وأنا مشارك في جميع هذه الاتفاقيات".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية"، "سنحقق السلام في الشرق الأوسط بدون دفع أي أموال أو سفك الدماء. من المؤكد توقيع 5 دول على اتفاقيات وأنا أعتقد أن 5 دول أخرى ستنضم إليها قريبا".

وأوضح "احترم كثيرا الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل. فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائد ومحارب عظيم. الأمر أيضا صحيح للعاهل البحريني. أما بالنسبة للسودان فقام بخطوة رائعة لا سيما مع العداء السابق بينه وبين إسرائيل. عملنا بطريقة جد مختلفة عما كانوا يفعلونه لمدة 30 عاما لذلك نحن متحمسون جدا".