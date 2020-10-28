بوتين يعرب عن قلقه إزاء الدور التركي في النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن قلقه إزاء الدور التركي في النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.



وأكد الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي عبر لنظيره التركي عن قلقه بسبب إرسال مسلحين من الشرق الأوسط إلى إقليم ناغورني قره باغ، خلال اتصال هاتفي.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن الجانب الأرمني سيوجه ضربة مضادة للقوات الأذربيجانية في قره باغ "في الوقت المناسب".

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وفي خطاب للمواطنين، قال باشينيان إن لدى قره باغ كميات كافية من الأسلحة من أجل مقاومة العدو".

وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية المواجهات الأخيرة.

وعلى وقع التصعيد التركي فشلت التهدئة في الإقليم ثلاث مرات خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، آخرها خرق الهدنة التي أعلنت عنها واشنطن مساء أول أمس الأحد.