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شيخ الأزهر يدعو إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين.

 

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كما دعا شيخ الأزهر المسلمين إلى الالتزام بالسلمية وبالطرق القانونية في الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي.

 

واكد  أنه سيتم  إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بالعديد من لغات العالم.

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