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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تبلسم جراح اللاجئين الإريتريين في الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة متنقلة إلى مخيم اللاجئين الإريتريين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، ضمن أنشطتها الإنسانية في الساحل الغربي، وتقديم الخدمات للسكان والنازحين من مناطقهم.
وقال مصطفى الكازمي، وهو طبيب في العيادة المتنقلة، إنّ العيادة استقبلت عشرات الحالات المرضية من اللاجئين الذين يعانون من أمراض الجلد والحميات والضغط والسكري، لاسيّما من النساء وكبار السن، مشيراً إلى أنّ الطاقم الطبي قام بتقييم الحالات المرضية ومعاينتها، وتقديم الخدمات الصحية لهم وصرف الأدوية المجانية.
وتستمر العيادات الطبية التابعة الهلال الأحمر الإماراتي، في تقديم خدماتها الطبية ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في الساحل الغربي، إذ قدمت الرعاية لسكان مخيمات النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وسكان القرى والمديريات التابعة للمحافظة، أو التابعة لمحافظة تعز.
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