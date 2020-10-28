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رئيس جنوب أفريقيا يعزل نفسه بعد مخالطة مصاباً بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أخضع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا نفسه لعزل ذاتي بعد اتصاله بشخص مصاب بكورونا، حسبما قال مكتبه اليوم الأربعاء.

 

وأفاد بيان أصدرته الرئاسة الجنوب أفريقية بأن رامافوزا "بدأ فترة الحجر الصحي الذاتي بعد النتيجة الإيجابية لفحوص كشف الإصابة بكورونا التي أجريت لضيف في مأدبة عشاء حضرها الرئيس يوم السبت 24 أكتوبر 2020".

 

وقال البيان إن 35 ضيفا حضروا الفعالية في أحد فنادق جوهانسبرج، والتي "التزمت بصرامة ببروتوكولات (مكافحة) والتوجيهات الخاصة بالفحص والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة (الكمامات)".

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وأضاف البيان أن رامافوزا لم تظهر عليه أي أعراض وسيتم فحصه إذا ظهرت أي أعراض، وفقا للنصائح الصحية.

 

وقالت الرئاسة "سوف يؤدي الرئيس مهامه عن بعد وسوف يراعي الإرشادات التي تنطبق على الحجر الصحي الذاتي".

 

وسجلت جنوب إفريقيا حتى الآن 717 ألفا و851 حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 19 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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