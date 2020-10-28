شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يخفض الحد الاقصى للاجئين في أمريكا إلى مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء أن هذا الرقم يضم ستة آلاف مكان غير مستخدم من العام المالي السابق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتحدد سياسة ترامب الحدد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم من العراق بواقع أربعة آلاف، ومن كل من السلفادور وجواتيمالا وهندروس بألف.
أما العشرة آلاف المتبقية، فهي مخصصة للأشخاص الذين يخشون الاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم السياسية أو الذين يتم إحالتهم إلى برنامج قبول اللاجئين الخاص بالولايات المتحدة.
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