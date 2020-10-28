شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار مولاف يضرب ساحل فيتنام وفقدان 26 صيادا والان نبدء بالتفاصيل
وكان من المتوقع أن يصل الإعصار مولاف المحمل برياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة إلى اليابسة عند الظهيرة تقريبا بالتوقيت المحلي وقد تسبب بالفعل في وفاة شخصين وخلف العشرات من المفقودين مع اقترابه.
وقالت الحكومة إن 26 صيادا في عداد المفقودين بعد غرق قواربهم أثناء محاولة العودة إلى الشاطئ يوم الثلاثاء. وتم تجهيز سفينتين للبحرية لمهمة العثور عليهم.
وقالت الحكومة إنه تم نشر نحو 250 ألف عسكري أو وضعهم في حالة تأهب قبل وصول الإعصار في حين استعدت طائرات هليكوبتر ومركبات بر مائية لما بعد ذلك.
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