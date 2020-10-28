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إصابات كورونا تقترب من 44 مليونا حول العالم

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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 44 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليونا و 965 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر29 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و167 ألف حالة.

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