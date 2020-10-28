شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقترب من 44 مليونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليونا و 965 ألفا.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر29 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و167 ألف حالة.
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