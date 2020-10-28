الجيش الأفغاني يحرر مناطق بإقليم هلمند من قبضة طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، تحرير أجزاء عديدة في إقليم هلمند، جنوبي البلاد، من عناصر حركة طالبان.

وتشن القوات الأمنية، عملية مستمرة في إقليم هلمند، ضد حركة طالبان، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.



وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن العملية استهدفت في منطقتي "ناد علي" و"ناوا"، بالإضافة إلى مدينة لاشكارجاه، وسط الإقليم، لاستعادة السيطرة على مناطق سقطت في أيدي حركة طالبان قبل أسبوعين.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 100 مسلح من طالبان، دون ذكر أية خسائر في جانب عناصر الأمن.

ونوهت وزارة الدفاع بأن حركة طالبان شنت هجمات و"أنشطة عنيفة" أخرى في 22 إقليما، على الأقل، على مدى الساعات الـ24 الماضية.

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وفي إشارة إلى عنف طالبان، قال القائم بأعمال وزارة الشؤون الداخلية الأفغاني مسعود أندارابي، إن الجماعة خسرت الفرصة التي قدمها لها الشعب الأفغاني لإحلال السلام.

والجمعة الماضية، قتل 20 جنديا على الأقل، في هجوم لحركة طالبان على قاعدة للجيش جنوبي البلاد.

وتؤثر العمليات التي تنفذها طالبان على مستوى التفاؤل بتحقيق السلام في أفغانستان، وهو ما عبّر عنه نادر نادري أحد مفاوضي الحكومة الأفغانية، قائلا إن: "مستوى العنف يجعل مهمة التفاوض صعبة جدا".

مخاوف أعرب عنها كذلك، الموفد الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل، الذي أكد أن "القتال يقوض عملية السلام".