حميدتي: 90% من السودانيين يؤيدون العلاقات مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن 90% من الشعب يؤيد العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف حميدتي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، نشرته اليوم الأربعاء، أن "اللاءات الثلاث" التي أطلقها مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام 1967 (لا سلام لا مفاوضات لا اعتراف بإسرائيل) "لم تفد السودان شيئا".



واعتبر أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية لا يمنعها من إقامة علاقات مع إسرائيل، مشددا على أن سلاح المقاطعة "بلا قيمة ولم يستفد منه أحد".

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن بلاده عانت من العزلة الدولية لأكثر من 27 عاما بسبب إدراجها على قائمة الإرهاب الأمريكية.

وشدد على أن الخرطوم تسعى "للتصالح مع العالم"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب وإقامة علاقة مع إسرائيل موضوعان منفصلان"، وأن بلاده لم تتعرض لابتزاز أمريكي بشأن العلاقات مع تل أبيب.

وأعلن السودان، الأحد الماضي، أنه توصل مع إسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما.

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وبحسب بيان للخارجية السودانية، فإن الاتفاق سيضمن بدء التعامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبتركيز أولي على الزراعة لصالح الشعبين.





ومن المقرر أن يجتمع وفدان من السودان وإسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة، للتفاوض على إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك الجمعة الماضي، رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق سلام للعلاقات بينهما.

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".