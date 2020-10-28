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حاكم دبي يعتمد بناء أحدث قمر صناعي يحمل اسم محمد بن زايد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

حاكم دبي يعتمد بناء أحدث قمر صناعي يحمل اسم محمد بن زايد

متابعات_ الخليج 365

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  اليوم بناء قمر صناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة.. بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100٪ وسيحمل اسم MBZ-Sat.

 

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وقال  في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن "القمر الصناعي السابق حمل اسم خليفة سات .. ويحمل هذا إسم أخي محمد بن زايد حفظه الله."

 

وأضاف: "جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة .. ورواد فضاء.. ومراكز أبحاث.. ومسبار للمريخ.. ومستكشف للقمر .. وقطاع خاص مستثمر في كل هذا بقوة .. هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء".

 

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