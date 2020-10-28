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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يعتمد بناء أحدث قمر صناعي يحمل اسم محمد بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم بناء قمر صناعي سيكون الأحدث في القطاع المدني والتجاري بالمنطقة.. بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100٪ وسيحمل اسم MBZ-Sat.
وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن "القمر الصناعي السابق حمل اسم خليفة سات .. ويحمل هذا إسم أخي محمد بن زايد حفظه الله."
وأضاف: "جهودنا مستمرة في تطوير قطاع فضاء تنافسي متكامل يضم كوادر إماراتية متخصصة .. ورواد فضاء.. ومراكز أبحاث.. ومسبار للمريخ.. ومستكشف للقمر .. وقطاع خاص مستثمر في كل هذا بقوة .. هكذا ستنافس الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء".
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