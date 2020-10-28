راعي كنيسة أبي فام يشارك في احتفالات المولد النبوي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:
شارك القمص فيلبس، راعي كنيسة أبي فام الجندي بقرية المراشدة بالوقف، شمالي محافظة قنا، أهالي القرية في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي أقيم بمحيط المسجد الكبير بالقرية.
وقال القمص فيلبس خلال الاحتفال، إن ذكرى مولد الرسول هي ذكرى عطرة تهل على الجميع في مصر مسلمين وأقباط، بالمحبة والرحمة والخير، وأن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها.
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