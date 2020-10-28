بالصور.. اعتماد التصميم العمراني لتجمع الرويسات بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأربعاء، اعتماد التصور النهائي للتصميم الخاص بتطوير منطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، والمقرر تحويلها من منطقة عشوائية إلى تجمع سكني على أعلى مستوى، يضم كافة الخدمات.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، بذلت جهدًا كبيرًا لوضع هذا التصميم، فقد كانت حريصة على مشاركة مواطني المنطقة في وضع هذا التصور، من خلال الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم.

وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إن التصور النهائي جرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق الكامل مع خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني و الـ UN HABITAT.