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محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال بعدد من المشروعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتي تجري في العديد من القطاعات بأحياء المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات، موجهًا بتذليل كافة العقبات التي تساهم في سرعة إنجاز الأعمال الجارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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