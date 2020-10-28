انطلاق ثاني جولات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):
انطلقت، الأربعاء، جولة ثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أمريكية.
وكانت الجولة الأولى عقدت في 14 من الشهر الجاري.
وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية الليلة الماضية أن البعثة الإسرائيلية للمباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ستعقد اللقاء الثاني مع البعثة اللبنانية في قاعدة اليونيفيل في الناقورة.
وتهدف المفاوضات إلى النظر في احتمالية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بشكل يسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة.
وكانت الجولة الأولى من مفاوضات الترسيم ذات "طابع بروتوكولي واستكشافي".
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