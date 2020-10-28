قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان اليوم، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، إن على بلاده أن تتأهب لإتخاذ "قرارات صعبة" تتعلق بفرض إجراءات جديدة لمواجهة إرتفاع إصابات كوفيد- 19. وقال دارمانان لإذاعة "فرانس أنتير": "علينا أن نتوقع قرارات صعبة". Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الفرنسية تدرس خيارات تطبيق إجراءات أشد لمكافحة فيروس كوفيد-19. مونت كارلو الدولية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخليّة الفرنسيّة : على البلاد أن تتأهّب لإتخاذ “قراراتٍ صعبة” لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.