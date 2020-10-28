14 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ،اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 14 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال المعهد - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد حذرت

من أن بلادها على وشك فقدان السيطرة على معركتها ضد فيروس كورونا المستجد ، بحسب ما نقلته عنها تقارير إعلامية خلال اجتماع مع عدد من أعضاء حزبها الديمقراطي المسيحي.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية بأنه خلال الاجتماع الداخلي لحزب ميركل "الاتحاد

الديمقراطي المسيحي"، والذي سرب المشاركون تفاصيله إلى وسائل الإعلام، حذرت المستشارة الألمانية من "أشهر قادمة صعبة للغاية"، وقالت إن "كل يوم مهم" فيما يتعلق بالتعامل مع انتشار الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.