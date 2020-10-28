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وزير الخارجية الروسي يتهم الدول الغربية باخفاء خططها في غرب البلقان

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية تحاول تمويه خططها في غرب البلقان، عن طريق اتهام موسكو بالتأثير السلبي هناك.
وأضاف لافروف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أنه لا توجد أية حقائق تثبت هذا المنطق للغرب، مشيرا إلي أن علاقات روسيا

الواسعة متعددة الاتجاهات مع جميع دول المنطقة، تتطور بشفافية مطلقة، مع الامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي، حيث تواصل روسيا أيضا لعب دور مهم في تسوية ما بعد الصراع".
وتابع إن هناك من لا يحب ذلك بشكل واضح، لأنه "يمثل عقبة أمام تحقيق المصالح الأنانية لعدد من اللاعبين الدوليين" الذين يريدون تحويل هذا الجزء من أوروبا إلى ساحة مواجهة جيوسياسية.
وقال وزير الخارجية الروسي إن "هناك جهود مضنية لتشويه سمعة السياسة الروسية في البلقان، بل وهناك محاولات من الدول الغربية لإخفاء مخططاتهم القبيحة".مؤكدا أن روسيا ترى منطقة غرب البلقان في المستقبل، كمنطقة أمن واستقرار وتعاون.
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