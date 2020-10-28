شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 43.893 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 508 وفيات . وأفادت وزراة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7.988.853 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 120.010 حالات وفاة .

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