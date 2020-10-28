أظهرت وثيقة متداولة، تقديم أمين بغداد منهل الحبوبي، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أنه "مضطر" لاتخاذ قرار الاستقالة. وأدناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. أمين بغداد يُغادر منصبه 'مضطراً' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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