الرافدين يقرر تحويل اقساط السلف والقروض للموظف على راتبه التقاعدي

قرر مصرف الرافدين، الأربعاء، تحويل اقساط السلف والقروض التي يتم منحها للموظف على راتبه التقاعدي عند احالته للتقاعد. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "عند احالة الموظف على التقاعد وبذمته سلف او قروض بامكانه تحويل الاقساط على راتبه التقاعدي شرط عدم تجاوز مجموع الاستقطاعات نسبة 50 بالمئة من راتب المتقاعد الشهري".



وأضاف أنه "وبخلافه يقوم بتسديد جزء من التزاماته المالية تجاه المصرف الى الحد الذي يسمح باستقطاع هذه النسبة".

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