إصابات كورونا في الهند تقترب من 8 ملايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند 43893 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية.



وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7.99 مليون لتصبح الهند على مقربة من بلوغ ثمانية ملايين إصابة.

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والهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي بلغ العدد فيها 8.7 مليون.

وشهدت الزيادات اليومية تراجعا في الهند منذ بلوغ ذروتها في سبتمبر أيلول، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم الأعياد الدينية الهندوسية المستمر.

والوفيات في الهند جراء الفيروس منخفضة نسبيا إذ يبلغ مجموعها 120010 منهم 508 حالة تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الماضية.