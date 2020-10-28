- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الامريكي يتعرض للقرصنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفاد مقر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الموقع الإلكتروني للحملة تعرض لهجوم من الهاكر.
وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في حملة ترامب، في تغريدة على "تويتر": "في وقت سابق من هذا المساء، تم تعطيل عمل الموقع الإلكتروني لحملة ترامب، ونعمل مع هيئات حماية القانون، للتحقيق وتحديد مصدر الهجوم".
وأشار إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات سرية.
وأكد مورتو، أنه تم التخلص من العطل، وعاد الموقع للعمل بشكل طبيعي، وفق "روسيا اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الامريكي يتعرض للقرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.