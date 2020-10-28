الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الامريكي يتعرض للقرصنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفاد مقر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الموقع الإلكتروني للحملة تعرض لهجوم من الهاكر.



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وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في حملة ترامب، في تغريدة على "تويتر": "في وقت سابق من هذا المساء، تم تعطيل عمل الموقع الإلكتروني لحملة ترامب، ونعمل مع هيئات حماية القانون، للتحقيق وتحديد مصدر الهجوم".

وأشار إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات سرية.

وأكد مورتو، أنه تم التخلص من العطل، وعاد الموقع للعمل بشكل طبيعي، وفق "روسيا اليوم".