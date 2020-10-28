محمد بن زايد يعلن قرار الإمارات فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.



وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

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ويأتي الاتصال في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعهما من عمق أواصر الأخوة الصادقة و علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل الذي يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وتأكيدا لموقف دولة الإمارات الثابت في دعم المملكة المغربية الشقيقة أعلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك محمد السادس خلال الاتصال بقرار دولة الإمارات فتح قنصلية عامة في مدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية للمملكة تجسيدا لموقف الدولة الثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية.. وثمن سموه علاقة دولة الإمارات بالمغرب والدور القيادي الرائد لجلالة الملك محمد السادس مؤكدا ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط الأخوة والتعاون المشترك.

وبهذه المناسبة، عبر جلالة الملك، عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي لهذا القرار التاريخي الهام الداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة أن دولة الإمارات شاركت في " المسيرة الخضراء " المظفرة.

كما أعرب جلالته عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كونها أول دولة عربية، تفتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة ، وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية، مضيفا جلالته أن هذا القرار ليس غريبا عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادتها الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة والمشروعة.