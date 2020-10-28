شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 170 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



Advertisements

وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء ارتفع إلى 106877 من بينهم 6222 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 103 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99084 حالة.