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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 170 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء ارتفع إلى 106877 من بينهم 6222 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 103 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99084 حالة.
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