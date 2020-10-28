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افتتاح مركز جديد لفحص فيروس كورونا في أبوظبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز جديد لفحص فيروس في أبوظبي والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، عن افتتاح مركز جديد في منطقة المرور، ليقدّم خدمات الفحص من المركبات للمواطنين والمقيمين والزوار في أبوظبي بتكلفة 180 درهماً للفحص.

 

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ويستقبل المركز المراجعين من دون موعد مسبق، ويستلمون نتائجهم عبر الرسائل النصية القصيرة في غضون 24 إلى 48 ساعة. 

 

 

ويقع مركز الفحص الجديد قبالة مركز العاصمة للفحص الصحي في مقرّ نادي الجزيرة الرياضي، فيما تخضع العينات للفحص المخبري في مرافق المختبر المرجعي الوطني. وأكّد حسن جاسم النويس، نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية، حرص مبادلة على مواصلة دعم الحكومة في سياستها القائمة على التوسع في إجراء فحوصات «كوفيد 19»، عبر إتاحة مركز جديد للفحوصات.

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