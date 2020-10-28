شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد تركيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 حثت فرنسا باقي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد تركيا بعد أن شكك رئيسها رجب طيب أردوغان في الصحة العقلية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

وقال وزير التجارة فرانك ريستر للمشرعين: "فرنسا متحدة وأوروبا متحدة. في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، سيتعين على أوروبا اتخاذ قرارات تسمح لها بتعزيز توازن القوى مع تركيا، للدفاع بشكل أفضل عن مصالحها والقيم الأوروبية".

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