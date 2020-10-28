 هذا وصف معارض تركي دعوات أردوغان بمقاطعة المنتجات الفرنسية 

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

سخر المعارض التركي باباجان على دعوات أردوغان بمقاطعة المنتجات الفرنسية.



حيث رأى المعارض التركي علي باباجان، في دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية "أفعالا صبيانية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، خلال مقابلة مع محطة "قرار تي في" التلفزيونية المحلية، وفقا"العين الإخبارية".

وقال باباجان إن تلك الدعوة ستنسى خلال 48 ساعة، مضيفا أن "النظام الحاكم يلجأ إلى مثل هذه الأمور كلما زاد موقفه الداخلي سوءا كلها حملات جوفاء".

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وتابع: "من المتعارف عليه أن أي منتج، في العولمة، لا يكون ملكًا لدولة واحدة، هناك منتجات ذات علامة تجارية فرنسية ولكن تنتج داخل تركيا. هل سنقاطع هذه المنتجات؟ مواطنونا هم من يعملون هناك. هذه أفعال صبيانية".

وزاد قائلا "فإذا كان الأمر بهذا الشكل، إذن لو ساءت علاقاتنا مع اليابان، فلنقاطعها، وكما تعلمون ماركة للسيارات اليابانية تصنع في تركيا، فكيف سيكون تعامل النظام عندئذٍ؟!".

ودعا أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب الرسوم المسيئة للرسول، وهجوم الرئيس إيمانويل ماكرون على الإسلام.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن حملة مقاطعة البضائع الفرنسية التي أطلقها أردوغان ستضر تركيا اقتصاديًا أكثر من فرنسا التي تشهد الصادرات التركية إليها أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم التوتر السياسي بينهما.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن دعوة أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، سيضر تركيا بشكل أكبر، مشيرة أن إجمالي صادراتها إلى فرنسا بلغ 7.9 مليار دولار بينما سجلت الواردات 6.8 مليارات دولار.