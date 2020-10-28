"مع السلامة أردوغان" تضع سياسيا هولنديا أمام القضاء التركي

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية في بلاده ضد سياسي هولندي اتهمه بإهانته على وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية، أن أردوغان رفع دعوى قضائية جنائية لدى القضاء التركي ضد الزعيم الهولندي اليميني المتطرف البارز خيرت فيلدرز قائلا إنه أهانه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيلدرز واحد من أبرز السياسيين اليمينيين في أوروبا، وكان شخصية رئيسية في إثارة الجدل حول الهجرة في هولندا على مدار العقد الماضي، على الرغم من أنه لم يشارك قط في الحكومة.

ونشر فيلدرز صورة كاريكاتورية لأردوغان وكتب تحتها "إرهابي".

كما نشر صورة لسفينة تغرق بينما ترفع العلم التركي. وكتب تحتها "مع السلامة أردوغان. اطردوا تركيا من حلف شمال الأطلسي".

Advertisements

وأفادت الأناضول، نقلا عن الوثيقة التي قدمها المحامون، بأن محاميي أردوغان رفعوا دعوى قضائية أمام النيابة العامة في أنقرة قائلين إن المحاكم التركية مختصة بهذه القضية لأن الإهانات وجهت للرئيس التركي.

وقال المحامون إنه "رغم أن الجريمة ارتُكبت في حق الشخص الذي يشغل مقعد الرئاسة فإن القيمة التي تم الاعتداء عليها هي البناء السياسي لحكومة الدولة".

وأضافوا أن تعليقات فيلدرز لا يمكن النظر لها باعتبارها حرية تعبير وأن فيلدرز استهدف "شرف وكرامة وشخصية وسمعة" أردوغان.

وأنقرة منتقد دائم للآراء والسياسات التي يطرحها فيلدرز، زعيم حزب الحرية في هولندا.

وقد وصفه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأحد بأنه "عنصري خاسر".

وكتب جاويش أوغلو على تويتر "حان الوقت لأن توقف أوروبا ساستها الفاشيين الفاسدين"