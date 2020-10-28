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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر أردوغان مجدد من التدخل في شؤونها والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تركيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.
جاء ذلك بعدما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة بضائع فرنسا وشكك في صحة الرئيس إيمانويل ماكرون العقلية، في خطوة اعتبرها مراقبون حيلة منه لكسب ود الشارع ومحاولة تعويض خسائر بلاده من حملة المقاطعة العربية للبضائع التركية.
وقال دارمانان لإذاعة إنتر فرانس: "من الطبيعي أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجري بفرنسا".
وأضاف أنه يشير إلى تركيا وباكستان حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس.
وبلهجة حازمة، قال: "يجب ألا تتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لفرنسا".
وترجع جذور الخلاف إلى قطع رأس مدرس فرنسي في 16 أكتوبر في هجوم نفذه رجل من أصول شيشانية بعدما عرض المدرس على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد في أثناء درس عن حرية التعبير، عقب ذلك خرجت تصريحات من ماكرون مؤيدة لنشر الرسوم.
وتعهد ماكرون الذي التقى ممثلين عن المسلمين الذين يعيشون في فرنسا بالتصدي لما وصفه "بالانعزالية الإسلامية"، قائلا إنها تكاد تتملك بعض الجاليات المسلمة في فرنسا.
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