شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبو تنزانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
ووقعت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما أفادت جماعات حقوقية ومعارضة بتعرضها للترهيب.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس جون ماجوفولي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، على الرغم من عودة منافسه المعارض تندو ليسو إلى البلاد مؤخرا منذ محاولة اغتياله قبل ثلاث سنوات.
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