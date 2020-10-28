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ناخبو تنزانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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بدأ الناخبون في تنزانيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء ، حيث يواجه زعيم المعارضة تندو ليسو الذي نجا من محاولة اغتيال ، الرئيس الحالي جون ماجوفولي.

ووقعت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما أفادت جماعات حقوقية ومعارضة بتعرضها للترهيب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الرئيس جون ماجوفولي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، على الرغم من عودة منافسه المعارض تندو ليسو إلى البلاد مؤخرا منذ محاولة اغتياله قبل ثلاث سنوات.

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