شكرا لقرائتكم خبر عن ملبورن الأسترالية تنهي إغلاقا دام 112 يوما بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتعاود المطاعم والمقاهي في ملبورن التي يقطنها خمسة ملايين نسمة فتح أبوابها اعتبارا من اليوم كما تم تخفيف القيود على التجمعات الاجتماعية في المنازل مما يتيح لشخصين بالغين والمسؤولين عنهما من منزل واحد القيام بزيارة واحدة يومية إلى منزل آخر.
وجرى إغلاق ملبورن، المدينة الأسترالية الأكثر تضررا بالفيروس، في أوائل يوليو بعد تفشي الموجة الثانية التي دفعت أعداد الحالات اليومية إلى أكثر من 700 حالة في أوائل أغسطس .
وسجلت أستراليا ما يزيد قليلا عن 27500 إصابة بفيروس كورونا وهو عدد أقل بكثير من العديد من البلدان المتقدمة.
وفيكتوريا ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا وتمثل أكثر من 90 في المئة من الوفيات البالغ عددها 907 على الصعيد الوطني. وسجلت حالتي وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر ملبورن الأسترالية تنهي إغلاقا دام 112 يوما بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.