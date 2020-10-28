شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز 900 ألف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء عن تسجيل 5942 إصابة جديدة بفيروس كورونا و643 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 901268 والوفيات إلى 89814.

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ويقول مسؤولو الصحة إنه‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.