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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز 900 ألف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء عن تسجيل 5942 إصابة جديدة بفيروس كورونا و643 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 901268 والوفيات إلى 89814.
ويقول مسؤولو الصحة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.
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