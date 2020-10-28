"أئمة سريون".. تهمة أردوغان الجديد لملاحقة ستة أتراك

أصدرت سلطات أردوغان قرارًا باعتقال 6 أتراك بمزاعم الانتماء لرجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب الفاشل.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، إن قرارات الاعتقال أصدرتها النيابة العامة في مدينة "قونيا"(وسط)، وشملت 6 ولايات.

وأضافت النيابة العامة في حيثيات قرارها، أن الأشخاص المطلوبين "أئمة سريون" يخططون للتسلل إلى القوات المسلحة التركية.

وفور صدور قرار النيابة بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المطلوبين.

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ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن هو من دبر المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية، الذي انتهى منه البرلمان العام 2017.

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