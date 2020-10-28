تفاصيل خطة ترامب للاحتفال بالولاية الثانية.. ليلة تاريخية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة حفل عشية الانتخابات في فندقه بواشنطن العاصمة وفقا لرسائل بريد إلكتروني.



وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن حملة الرئيس أرسلت عددًا من رسائل البريد الإلكتروني في الأيام الأخيرة تتيح لأنصار ترامب فرصة المشاركة في يانصيب (سحب) للفوز بتذاكر للحفل الذي سيحضره أعضاء "فريق ترامب".

لكن رسائل البريد الإلكتروني، التي وقعها الرئيس، لا تذكر الفندق الذي سيستضيف الحفل، لكنها تعلن عن فرصة "للانضمام إلى فريق ترامب في حفل ليلة الانتخابات في فندقي المفضل".

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، أن "يوم 3 نوفمبر سيُسجل في التاريخ باعتباره الليلة التي فزنا فيها بأربع سنوات أخرى. سيكون الأمر ملحميًا تمامًا، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعله أفضل هو وجودك هناك".

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منذ انتخابه، استضاف الرئيس واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عددًا من الفعاليات في فندقه في مبنى مكتب البريد القديم بالقرب من البيت الأبيض. والمعروف أن ترامب يستأجر المبنى من الحكومة الفيدرالية.

في المقابل، هاجم منتقدون الرئيس جراء هذه الممارسات، بحجة أنه قام بتحويل الأموال من حياته العامة إلى أعماله.

وبينما تشترط الحكومة المحلية في مقاطعة كولومبيا حدا أقصى للتجمعات عند أقل من 50 شخصًا وسط جائحة فيروس كورونا، عمل ترامب على تجاوز هذه القيود في التجمعات الأخرى من خلال إقامتها في ممتلكات فيدرالية.

ويأتي ذلك الإعلان قبل أسبوع من يوم الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يدلي ملايين الأمريكيين بأصواتهم للاختيار بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، وخصمه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.